Site molinologique et dernier en activité et Fabricant de Farines Sans Gluten MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE Gros-Morne, 15 septembre 2023, Gros-Morne.

Site molinologique et dernier en activité et Fabricant de Farines Sans Gluten 15 – 17 septembre MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE Entrée libre

– Accueil des visiteurs par un Thé de Toloman –

– Visite et Histoire du Moulin et de sa roue à Aube.

– Ateliers et découvertes des différentes Farines du Moulin et selon légume participation au processus jusqu’à la fabrication de la Farine.

– Découvertes de tous les produits dérivés à partir des Farines

MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE Petite Lézarde 97213 gros-morne Gros-Morne 97213 Martinique +596696236642 https://www.moulinhydroelectriquegm.com Edifié en 1933, Le Moulin Prélève son eau dans la rivière pour produire de l’électricité. C’est l’un des seuls moulins hydroélectriques en activité de toute la Caraibe. Le site molinologique du Gros-Morne produit et transforme en Farine le Manioc, Toloman, et tous les autres légumes de Martinique. , c’est un Site sans Gluten et fabrique des dérivés des Farines (Pâtisserie-Crêpes-Cassaves-Accras et Restauration).

Ce site mérite d’être visité et soutenu car il fait parti du Patrimoine Martiniquais. Parkings- Accessibilité en Cars et voitures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T02:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-18T02:00:00+02:00

EXURVILLE Richard