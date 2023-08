Inauguration du dévoilement de la plaque du label « Patrimoine d’intérêt régional » pour les Moulins du pont de Moret Moulin Graciot Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne Inauguration du dévoilement de la plaque du label « Patrimoine d’intérêt régional » pour les Moulins du pont de Moret Moulin Graciot Moret-Loing-et-Orvanne, 16 septembre 2023, Moret-Loing-et-Orvanne. Inauguration du dévoilement de la plaque du label « Patrimoine d’intérêt régional » pour les Moulins du pont de Moret Samedi 16 septembre, 17h15 Moulin Graciot Sur le pont de Moret-sur-Loing

Discours inaugural protocolaire pour la valorisation d’un site historique unique avec les rives inscrites et les deux Moulins à tan classés au code de l’environnement. Ces Moulins peints par Alfred Sisley ont été reconstruits après-guerre par l’architecte Albert Bray à la demande de Paul-Louis Weiller. Moulin Graciot Pont de Moret 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:15:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

