Nature en lumière – Exposition de Karine de Courcy Moulin Gautron Vertou, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 15:00 – 18:00

Gratuit : non

Fusain & aquarelle. À la recherche de LA Lumière, Karine de Courcy, artiste nantaise, vous emmène au cœur de la nature avec ses dessins au fusain et ses aquarelles inspirées de beaux paysages nantais. Sur les chemins ou au fil de l’eau, elle offre une interprétation sensible de cette lumière et nous invite à la contemplation. Exposition du 20 au 28 janvier 2024 : du mardi au dimanche Vernissage : dimanche 21 janvier 2024 de 15h30 à 17h30Pot de fin d’expo : dimanche 28 janvier 2024 à 15h30 Initiation dessin / peinture (inscription sur place ou par téléphone au 06 66 25 20 64) :(durée 45 min./ 15 € à 30 €)- Aquarelle le samedi 20 janvier 2024 de 14h à 17h- Fusain le dimanche 28 janvier 2024 de 14h à 17h

Moulin Gautron Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 33 09 00 https://www.karinedecourcy.com/