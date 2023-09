Visite guidée d’un moulin fortifié Moulin fortifié du Mayne Porte-de-Benauge, 16 septembre 2023, Porte-de-Benauge.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le moulin fortifié du château de Benauge.

Moulin fortifié du Mayne 33760 Arbis Porte-de-Benauge 33760 Arbis Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 79 07 66 82 Ce bâtiment sans affectation appartient à la municipalité.

Il s’agit d’un moulin fortifié du château fort de Benauge. Découvrez une meurtrière datant du XIIIe siècle, une croix pattée en contre-haut du canal de fuite protégeant la partie sensible du moulin. Une vanne massive à deux pelles bloquait l’eau de la rivière de Saint-Pierre-de-Bat, retenue par une forte digue. Le niveau était alors refoulé dans le canal d’arrivée, tombant sur les roues à aubes et à augets selon les époques. Ce moulin a fonctionné jusqu’au milieu du XXe siècle. L’ensemble des éléments industriels sont en place (excepté les roues qui on été détruites) : meules, potence, blutoir, bluteau, rouages divers notamment ceux qui permettaient le transport de la farine des meules jusqu’au blutoir, grâce à de petits godets.

Vous pourrez découvrir la maison du meunier accolée au moulin, probablement après la guerre de Cent Ans et la peste, lors de la venue des Gavaches, avec ses chanfreinées, cheminées, éviers en pierre.

Une allée de buis, datant probablement du XVe siècle, un pont monolithe, un ex-voto, gravé su une passerelle de pierre, sont aussi des éléments remarquables. Parking à proximité.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Annette Pezat