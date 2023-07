Découvrez les secrets de ce moulin : un voyage dans le fonctionnement de la meule à la force de l’eau Moulin fortifié de Cougnaguet Calès Catégories d’Évènement: Calès

Découvrez les secrets de ce moulin : un voyage dans le fonctionnement de la meule à la force de l'eau

16 et 17 septembre

Moulin fortifié de Cougnaguet

3 €. Entrée libre. Veuillez noter que le moulin de Cougnaguet n'est pas équipé pour accepter les paiements par carte bancaire, car il est situé dans une zone sans couverture réseau. Pour plus d'informations, veuillez contacter le : 05 65 32 63 09.

Venez découvrir le moulin de Cougnaguet et son fonctionnement fascinant, où la puissance incroyable de l'eau entraîne une meule immense qui écrase les grains pour les transformer en farine. Hubert, guide passionné, vous dévoilera les mystères de ce moulin historique.

Moulin fortifié de Cougnaguet
Cougnaguet, 46350 Calès
Calès 46350 Lot Occitanie
05 65 32 63 09
http://www.cougnaguet.com/

Le moulin du XIIIe siècle a été construit par les moines cisterciens des Alix, qui faisaient partie de l'abbaye d'Aubazine. Ils utilisaient le moulin pour moudre le blé, notamment pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. En raison de la nécessité de se protéger contre les pillards, le moulin servait également de refuge pour les moines. Il n'y avait qu'une seule porte d'entrée pour se défendre, et quatre vannes étaient laissées ouvertes, le courant d'eau servant à protéger l'accès à la porte d'entrée.

À 10 km de Rocamadour, D 67 et Lacave D 247. Parking à proximité.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

