Sortie du Moulin | Cie Burdin Rhode, « Il est une fois Transe Express » Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, 13 avril 2023, Garges-lès-Gonesse. Sortie du Moulin | Cie Burdin Rhode, « Il est une fois Transe Express » Jeudi 13 avril, 18h30 Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public Entrée libre, gratuit La Cie Burdin-Rhode est en résidence au Moulin Fondu du 10 au 14 avril, autour de la création de son spectacle « Il est une fois Transe Express ».

La Cie Burdin-Rhode et le Moulin Fondu vous invitent à découvrir une étape de création de « Il est une fois Transe Express » et, à l’issue, à participer à un temps d’échange et de convivialité.

?Jeudi 13 avril à 18h30

? Au Moulin Fondu

3 rue Marcel Bourgogne, 95140 Garges-lès-Gonesse

Gratuit

Réservation :

contact[a]oposito.fr / 06 46 54 68 53

———- Brigitte Burdin et Gilles Rhode ont fondé la compagnie Transe Express et nourri son imaginaire. Aujourd’hui, ces amuseurs publics font un retour sur image et mettent en jeu son aventure. Le spectacle se déroule autour d’un livre géant et mêle récits, comédie, théâtre d’objets et musique. Le duo raconte l’histoire qui démarre à 2, entraînant 150 artistes et parfois 1000 participants dans ses créations, des tournées aux 4 coins du monde et la naissance d’un mouvement culturel et politique : Les Arts de la Rue. Plus d’infos : https://oposito.fr/cie-burdin-rhode-o-il-est-une-fois.html Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public 3 rue Marcel Bourgogne, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@oposito.fr »}] [{« link »: « https://oposito.fr/cie-burdin-rhode-o-il-est-une-fois.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T19:30:00+02:00

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T19:30:00+02:00 Gilles Rhode

