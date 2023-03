Sortie du Moulin | Compagnie Titanos, « Excitation Foraine » Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

La compagnie Titanos est en résidence au Moulin Fondu du 20 au 24 mars, autour de la création de son spectacle « Excitation Foraine ».

La compagnie Titanos et le Moulin Fondu vous invitent à découvrir une étape de création de « Excitation Foraine » et, à l’issue, à participer à un temps d’échange et de convivialité.

?Jeudi 23 mars à 18h30

? Au Moulin Fondu

3 rue Marcel Bourgogne, 95140 Garges-lès-Gonesse

Gratuit

Réservation :

contact[a]oposito.fr / 06 46 54 68 53

———-

« Excitation Foraine » réunit tout le cheptel Titanos sous une forme inédite. C’est l’étape suivante dans l’exploration de constructions singulières de récits spectaculés.

« Excitation Foraine » nait de l’incroyable rencontre de deux univers : ceux de Titanos et de Winshluss (Vincent Paronnaud), auteur de bande dessinée. L’écriture est ici visuelle, le story-board est utilisé comme base de la mise en scène et de la direction d’acteurs. C’est une envie d’écrire sans les mots un scénarimage basé sur les sensations et les atmosphères.

Une décennie d’accumulation et de créations, mises en scène au même endroit pour une folle célébration.

