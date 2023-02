Sortie du Moulin : Cie Empreintes – Clémence Baubant, “GRANDE MESS” Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Sortie du Moulin : Cie Empreintes – Clémence Baubant, "GRANDE MESS" Vendredi 3 mars, 18h30 Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l'espace public

Gratuit, entrée libre

Le Moulin Fondu et la Compagnie Empreintes vous invitent à la présentation d’une étape de création du spectacle GRANDE MESS. Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public 3 rue Marcel Bourgogne, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France Le Moulin Fondu et la compagnie Empreintes – Clémence Baubant vous invitent à découvrir un extrait du spectacle “GRANDE MESS”, suivi d’un temps d’échange et de convivialité, le vendredi 3 mars à 18h30.

GRANDE MESS revisite le déboulé (défilé carnavalesque de Guadeloupe) comme endroit possible pour exprimer sa singularité.

Portée par 3 femmes, la pièce GRANDE MESS explore la multitude de physicalités qui compose le déboulé carnavalesque. À travers des marches qui se phasent, s’accumulent et se transforment à l’infini, des figures mi-humaines, mi-imaginaires apparaissent. Cette procession emprunte à la fois à la pop culture et à la mythologie caribéenne.

La Compagnie Empreintes – Clémence Baubant est en résidence de création artistique au Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public du 27 février au 3 mars.

Renseignements : contact[a]oposito.fr / 06 46 54 68 53

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T18:30:00+01:00

2023-03-03T19:00:00+01:00 Jean-Pierre Listor

