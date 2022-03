Moulin Fauve espace culturel de Bondues, 6 avril 2022, Bondues.

Moulin Fauve

espace culturel de Bondues, le mercredi 6 avril à 16:30

Valentine, ça fait 20 ans qu’elle est la petite main du cabaret Le Moulin Fauve. Elle fait partie des meubles, comme sa mère qui était concierge, sa grand-mère et son arrière-grand-mère… Alors elle forcément… Elle aimerait pourtant être dans la lumière, briller, atteindre les étoiles. Trop petite ! Trop grosse ! Trop de trop ! Ce n’est pas sa place. Alors elle se réfugie dans sa carapace, son meuble Un cabaret joyeux à découvrir en famille De et avec : Maud Persyn, Mélody Blocquel et Sarah Goncalves Construction marionnettes : Marion Belot Mise en scène : Roland Frans Depauw Regards extérieurs : Emilie Deletrez, Célia Guibbert et Marion Belot Costumes et accessoires : Mélody Blocquel, Gwenaelle Roué et Cathy Blocquel Décors : Gwenaelle Roué, Pierre-Yves Aplincourt et Mathieu Sauvage Lumières : Juliette Delfosse Illustrations : Célia Guibbert Production Collectif errances Coproduction La Brouette Bleue Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, du Département du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille et du BAP-Bureau Associé Le Vent du Riatt/La Bicaudale

6 euros par adulte/4 euros par enfant

Dans un monde où l’image a son importance, le Moulin Fauve nous donne les clefs pour apprendre à oser, à s’accepter, à être soi-même!

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T16:30:00 2022-04-06T17:30:00