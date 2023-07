Plongez dans l’histoire de ce moulin Moulin Fabre de Joybert La Calmette, 16 septembre 2023, La Calmette.

Plongez dans l’histoire de ce moulin 16 et 17 septembre Moulin Fabre de Joybert Gratuit. Entrée libre. Groupe de 10 personnes.

Le moulin Fabre de Joybert, dont la construction remonte au XVIIe siècle, nous offre un aperçu captivant de son histoire. Dans le compoix (cadastre d’ancien régime) de La Calmette daté de 1669, on trouve une mention de ce moulin à vent, alors propriété de Philippe d’Ardouin, seigneur de la Calmette. Un acte notarié de 1708 atteste que le moulin appartient à noble Isaac d’Ardouin, seigneur de la Calmette, et est loué pour 4 ans à Guillaume Hugues, meunier de Blauzac.

En 1713, Jean Louis Mathieu acquiert le moulin après avoir acheté la seigneurie à Isaac d’Ardouin. L’année suivante, en 1714, Jean Louis de Mathieu (futur de Mathei de Valfons) le loue pour 4 ans au même Guillaume Hugues. Les Mathéi de Valfons en seront les propriétaires tout au long du XVIIIe siècle. Cependant, il semble être abandonné lorsque le marquis de Valfons développe la minoterie près de la Braune au XIXe siècle. Par la suite, il passe entre les mains de Valérie Mathei de Valfons, épouse du vicomte Alfred d’André, capitaine de frégate et maire de La Calmette dans les années 1870, puis à leur fille Marie Céline d’André, épouse du baron de Joybert. Enfin, la baronne Clothilde de Joybert, épouse de Georges Fabre, a légué le moulin à son fils Antoine, qui a souhaité, en hommage à sa mère, que le moulin soit baptisé Fabre de Joybert.

Antoine Fabre a vendu le moulin à vent à la mairie de La Calmette, qui l’a récemment restauré. Aujourd’hui, le moulin reprend vie grâce à un partenariat avec l’association Cambo Roujo, permettant à nouveau la mouture des grains. Venez découvrir cette incroyable histoire lors de votre visite au moulin Fabre de Joybert !

Moulin Fabre de Joybert Rue des pipistrelles, 30190 La Calmette La Calmette 30190 Gard Occitanie 06 85 87 46 34 Le moulin à vent Fabre de Joybert date du XVIIe siècle. Il a été construit par Monsieur d’Ardouin, seigneur de La Calmette, puis est passé au marquis de Valfons, puis au vicomte d’André et enfin au baron de Joybert. À pied, par la traverse de la Tuilerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Association Cambo Roujo