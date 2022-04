Moulin en fête: Moulin de Vielcroze, écomusée de la noix Castelnaud-la-Chapelle, 21 mai 2022, Castelnaud-la-Chapelle.

Moulin en fête: Moulin de Vielcroze, écomusée de la noix Castelnaud-la-Chapelle

2022-05-21 – 2022-05-22

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle

Moulin en fête: Ecomusée de la noix

Au pied du château de Castelnaud, dans un corps de ferme du XVIIIe que s’est logé le moulin de Vielcroze.

Vous y découvrirez le travail et la culture du noyer et de la noix, la fabrication de l’huile de noix.

Promenade initiatique dans la noyeraie à la découverte de la faune et de la flore locales.

Tarif : 5€/adulte, 4€ enfant de 10 à 17 ans, gratuit en dessous de 9 ans. Heures des visites : 10h à 19h

+33 5 53 59 69 63

