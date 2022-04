Moulin en fête: Filature de Belvès Monplaisant Monplaisant Catégories d’évènement: Dordogne

Filature de Belvès – Moulin du Cros

Vous pourrez découvrir à votre rythme l’histoire de la filature de Belvès. D’abord moulin installé sur la Nauze, le lieu s’est ensuite transformé en carderie puis en filature avec une impressionnante salle des machines. Aujourd’hui ce lieu patrimonial industriel est aussi un espace d’animation consacré aux arts textiles.

Tarif : 7.20 € pour les adultes / 4,80 € pour les enfants de 6 à 18 ans / gratuit pour les moins de 6 ans.

Ce tarif comprend la visite en autonomie avec un petit atelier feutre. Les visites se font au fur et à mesure des arrivées des visiteurs. Moulin en fête: Filature de Belvès – Moulin du Cros

