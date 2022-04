Moulin en fête: Chemin de meunier de Domme Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

2022-05-21 – 2022-05-22

Domme Dordogne Domme Le parcours vous fera découvrir le village perché de Domme, ancienne bastide, depuis le moulin à vent en passant par les fontaines du XVIIIe pour vous diriger sur le plateau de Bord où, pendant plusieurs siècles, dans des conditions difficiles et dangereuses, des meuliers vont extraire des meules pour équiper les moulins du pays et au-delà.

Le 21 mai possibilité de balades commentées (contacter Michel OZANNE au 06 25 31 10 40).

Visites libres le 22 mai Domme, depuis le moulin à vent en passant par les fontaines du XVIIIe jusqu’au plateau de Bord où, pendant plusieurs siècles, des meuliers vont extraire des meules pour équiper les moulins du pays et au-delà.

