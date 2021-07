Moulin en fête Beauvoir-sur-Niort, 28 août 2021, Beauvoir-sur-Niort.

Moulin en fête 2021-08-28 – 2021-08-28 Sur la RD1 Moulin de Rimbault

Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres Beauvoir-sur-Niort

De 10h à 18h, arché artisanal et fermier avec possibilité de déjeuner sur place auprès des producteurs (prévoir ses couverts), cuisson du pain au four à bois, visite du moulin à vent, animations médiévales proposées par l’association “Traditions Médiévales”, exposition de tracteurs de collection, jeux extérieurs en bois, balade en trottinette électrique avec Proxi’Aventures, dîner à 19h30 (20€ sur réservation auprès de la mairie – secretariatdumaire@beauvoir-sur-niort.fr ou 05.49.09.70.78.), spectacle à 21h dans le cadre des Scènes Nomades avec le groupe Lili and Co (chansons françaises portées par des musiques mêlées de rock, swing et sons manouches ; ouvert à tous).

De 10h à 18h, arché artisanal et fermier avec possibilité de déjeuner sur place auprès des producteurs (prévoir ses couverts), cuisson du pain au four à bois, visite du moulin à vent, animations médiévales proposées par l’association “Traditions Médiévales”, exposition de tracteurs de collection, jeux extérieurs en bois, balade en trottinette électrique avec Proxi’Aventures, dîner à 19h30 (20€ sur réservation auprès de la mairie – secretariatdumaire@beauvoir-sur-niort.fr ou 05.49.09.70.78.), spectacle à 21h dans le cadre des Scènes Nomades avec le groupe Lili and Co (chansons françaises portées par des musiques mêlées de rock, swing et sons manouches ; ouvert à tous).

+33 6 83 28 44 47

De 10h à 18h, arché artisanal et fermier avec possibilité de déjeuner sur place auprès des producteurs (prévoir ses couverts), cuisson du pain au four à bois, visite du moulin à vent, animations médiévales proposées par l’association “Traditions Médiévales”, exposition de tracteurs de collection, jeux extérieurs en bois, balade en trottinette électrique avec Proxi’Aventures, dîner à 19h30 (20€ sur réservation auprès de la mairie – secretariatdumaire@beauvoir-sur-niort.fr ou 05.49.09.70.78.), spectacle à 21h dans le cadre des Scènes Nomades avec le groupe Lili and Co (chansons françaises portées par des musiques mêlées de rock, swing et sons manouches ; ouvert à tous).

Mairie de Beauvoir-sur-Niort

dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT Niort