Saint-André-Lachamp visite guidée du moulin Dupuy Moulin Dupuy . Saint-André-Lachamp, 16 septembre 2023, Saint-André-Lachamp. visite guidée du moulin Dupuy 16 et 17 septembre Moulin Dupuy . entrée libre visite par groupe de 8 personnes visite guidée du moulin en cours de restauration , ses éléments et son environnement naturel au bord de la rivière Alune . Moulin Dupuy . 07230 St André Lachamp Saint-André-Lachamp 07230 Langlade Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475395692 http://www.moulin-dupuy-1jimdosite.com https://www.facebook.com/Association.moulin.Dupuy07230/ Ce moulin à eau existe depuis le 15é siècle , plusieurs fois remanié , il est actuellement en restauration . nous vous proposons de vous raconter l’histoire de ce moulin ,dans son écrin de verdure parking limité , marche d’approche d’environ 500m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 association le moulin Dupuy latitude longitude 44.505158;4.164599

