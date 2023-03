Festival Bugul Noz 2023 Moulin du Roch Arzano Arzano Catégories d’Évènement: Arzano

2023-05-13 – 2023-05-14

L'été pointe le bout de son nez ! Quoi de mieux que de fêter ça dans un écrin de verdure au bord de l'eau ? Cette année le Collectif Tomahawk vous donne rendez-vous le 13 & 14 mai au Moulin du Roc'h à Arzano pour le Bugul Noz. Au programme de ces 2 jours : concerts, ateliers, animations, marché d'artisans locaux, contes, balade à dos d'âne, ateliers, expo photo, magicien… De quoi passer un moment convivial, en famille ou entre amis dans l'environnement aquatique et bucolique d'un moulin en ruine. Fêtons l'été, et célébrons ensemble la vie ! Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous sur la page Bugul Noz du site internet collectif-tomahawk.fr INFOS PRATIQUES :

Accessible à tous – Entrée sur don libre

Restauration et bar local, sur place !

Horaires samedi 13 mai | 16h00 à 01h00

Horaires dimanche 14 mai | 11h00 à 18h00 Verre interdit ~ Site autorisé aux chiens tenus en laisse jusqu'à 20h et interdit au-delà ~ Site et parking accessibles aux personnes à mobilité réduite ~ Pas de camping sur site associationtomahawk.tribu@gmail.com +33 6 22 10 94 05

