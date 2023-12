THOMAS JOUE SES PERRUQUES MOULIN DU ROC Niort, 12 janvier 2024, Niort.

Le portraitiste qui décoiffe !C’est d’abord l’histoire d’un buzz sur les réseaux sociaux. Février 2020, le comédien et humoriste Thomas Poitevin lance son compte Instagram Les perruques de Thomas où l’on suit les monologues désopilants de personnages perruqués.92000 abonnés et un confinement plus tard, Thomas Poitevin et son irrésistible galerie d’anti-héros névrosés passent de l’écran à la scène ; Caro, la parisienne en pleine crise existentielle, le papy bougon….

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

MOULIN DU ROC 9 BD MAIN 79000 Niort Deux-Sèvres