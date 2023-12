SANS TAMBOUR MOULIN DU ROC Niort, 9 janvier 2024, Niort.

Les histoires d’amour finissent mal, en général !Après Songs et Le crocodile trompeur, Samuel Achache et Florent Hubert reviennent au Moulin du Roc et nous livrent une nouvelle histoire jouée par l’étonnante troupe d’acteurs-musiciens-chanteurs.Sur scène, la maison s’effondre au rythme des altercations. Un couple se sépare dans sa cuisine, un amant se cache dans le placard….

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-09 à 20:30

MOULIN DU ROC 9 BD MAIN 79000 Niort Deux-Sèvres