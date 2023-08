Visite du Château de Bessonies Moulin du Prat Bessonies, 16 septembre 2023, Bessonies.

Bessonies,Lot

Au cœur du Haut-Ségala, le village de Bessonies vous surprendra par son histoire, la qualité de son architecture rurale et la beauté de ses paysages annonçant déjà les monts d’Auvergne et surtout de son château, ultime refuge du maréchal Ney, aux collines offrant des boisements remarquables et une large vue sur un bassin agricole harmonieux..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . 6 EUR.

Moulin du Prat

Bessonies 46210 Lot Occitanie



In the heart of the Haut-Ségala region, the village of Bessonies will surprise you with its history, the quality of its rural architecture and the beauty of its landscapes, already announcing the Monts d?Auvergne, and especially its castle, the last refuge of Marshal Ney, with its hills offering remarkable woodland and a wide view over a harmonious agricultural basin.

En el corazón de la región de Haut-Ségala, el pueblo de Bessonies le sorprenderá por su historia, la calidad de su arquitectura rural y la belleza de sus paisajes, ya anunciando los Montes de Auvernia, y especialmente su castillo, último refugio del mariscal Ney, con sus colinas que ofrecen notables bosques y una amplia vista sobre una armoniosa cuenca agrícola.

Das Dorf Bessonies im Herzen des Haut-Ségala wird Sie mit seiner Geschichte, der Qualität seiner ländlichen Architektur und der Schönheit seiner Landschaften überraschen, die bereits die Berge der Auvergne ankündigen.

