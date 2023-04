Visite du Moulin du Pont à Sion-les-Mines Moulin du Pont Sion-les-Mines Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Visite du Moulin du Pont à Sion-les-Mines Moulin du Pont, 13 mai 2023, Sion-les-Mines. Visite du Moulin du Pont à Sion-les-Mines Samedi 13 mai, 18h00 Moulin du Pont Le moulin a traversé les siècles, du Moyen-Âge, époque probable de sa construction, jusqu’à aujourd’hui. Situé au bord de la Chère, ce moulin à eau cessa son activité industrielle en 1968. La remise en état de la roue à aubes en 1984, à l’initiative de ses propriétaires a donné le signal de départ d’une nouvelle vie. La réparation de la meule à blé noir et de la bluterie a permis d’ouvrir le moulin au public. C’est ainsi que des milliers de visiteurs se sont succédés, guidés par les propriétaires.

visites guidées de 17h00 à 22h00 – dernier départ de visites à 20h30. Moulin du Pont Le Pont, 44590 Sion-les-Mines

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

