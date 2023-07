Visite libre et exposition au Moulin du Pondy Moulin du Pondy Le Pondy Catégories d’Évènement: Cher

Le Pondy Visite libre et exposition au Moulin du Pondy Moulin du Pondy Le Pondy, 16 septembre 2023, Le Pondy. Visite libre et exposition au Moulin du Pondy 16 et 17 septembre Moulin du Pondy Venez découvrir le moulin du Pondy lors de ces Journées européennes du patrimoine. Déambulez à l’intérieur et à l’extérieur du moulin, apprenez-en plus sur cet édifice privé et ouvert pour la première fois cette année. Plus d’informations concernant le programme du week-end sur nos réseaux. Moulin du Pondy 18210 Le pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire 06 04 45 68 49 https://www.instagram.com/lemoulindupondy/ Ancien moulin à eau (minoterie). Parking public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

