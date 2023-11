Le salon de Noël Moulin du Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 25 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Dans ce salon de Noël, retrouvez 30 exposants en beauté, décoration, mode, bien-être, maison, cuisine, tombola, ateliers et défilé de mode..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Moulin du Noblat Route de Limoges

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This Christmas fair features 30 exhibitors in beauty, decoration, fashion, well-being, home, cooking, tombola, workshops and fashion shows.

En esta feria navideña encontrará 30 expositores de belleza, decoración, moda, bienestar, hogar, cocina, tómbola, talleres y desfiles de moda.

Auf dieser Weihnachtsmesse finden Sie 30 Aussteller aus den Bereichen Schönheit, Dekoration, Mode, Wellness, Haus, Küche, Tombola, Workshops und Modenschau.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Noblat