Découvrez l'histoire du moulin : de la farine au courant électrique

Saint-Sernin-sur-Rance Découvrez l’histoire du moulin : de la farine au courant électrique Moulin du Juge Saint-Sernin-sur-Rance, 17 septembre 2023, Saint-Sernin-sur-Rance. Découvrez l’histoire du moulin : de la farine au courant électrique Dimanche 17 septembre, 09h30 Moulin du Juge Gratuit. Entrée libre. Par groupe de 20. Venez découvrir ce moulin qui a servi sur plusieurs générations à fabriquer de la farine de blé, mais aussi de l’électricité. La machinerie est encore en très bon état. Moulin du Juge 12380 Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie Le moulin du juge est situé dans le département de l’Aveyron, en bordure du Rance. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Le moulin du juge est situé dans le département de l'Aveyron, en bordure du Rance.

