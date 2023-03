Céramique…Encre… et Métal… s’invitent au moulin Moulin du Huat Villevieux Catégories d’Évènement: Jura

Céramique…Encre… et Métal… s’invitent au moulin Moulin du Huat, 1 avril 2023, Villevieux. Céramique…Encre… et Métal… s’invitent au moulin 1 et 2 avril Moulin du Huat Rencontrez les artisans au moulin du haut de Villevieux lors de cette édition des JEMA 2023 Sylviane PETETIN, la faïence, le grès, la porcelaine et le verre sont devenu des élements nécessaires pour réussir à projeter son imaginaire… La nature lui inspire scènes oniriques, personnages et créations lumineuses.

Jean-Baptiste ANDRIOLLO, calligraphe, multi-support, du Japon il rapporte ses Sumi-e réalisés sur du papier traditionnel fabriqué à la main, du Jura il fait couler les cascades autrement…

Gilles FRAIROT, dessine, sculpte et modélise depuis toujours. Son univers est fait de metal et de tuyauteries chromées. Son bestiaire magique évoque aussi bien préhistoire que futur, chacun est libre de leur donner sa propre vision.

3 artistes, 3 univers, 3 visions, qui se rejoingnent naturellement N'hésitez pas à venir, échanger et découvrir leurs réalisations. Moulin du Huat 190 rue du moulin 39140 villevieux Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

