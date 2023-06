Visite guidée du Moulin du Foulon Moulin du Foulon Arnay-Sous-Vitteaux, 16 septembre 2023, Arnay-Sous-Vitteaux.

Ancien moulin hydraulique qui alimentait la ville de Vitteaux en éléctricité au XIXe siécle, le moulin du Foulon produit à présent, et ce depuis plusieurs générations, des farines à base de blé tendre.

Nous vous proposons des visites guidées à la découverte de ce moulin, qui existe de père en fils depuis 1840, et pour vous plonger dans le quotidien du meunier et découvrir les différentes étapes qui permettent de transformer le grain de blé en farine.

Moulin du Foulon Le Foulon, 21350 Arnay-sous-Vitteaux Arnay-Sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 49 63 90 Visite du moulin (encore en activité) et présentation du travail de meunier.

Le Moulin du Foulon appartient à la famille Lallemant depuis 1840. Des générations de meuniers s’y sont succédé, transmettant au fil du temps le savoir-faire d’un métier artisanal.

Aujourd’hui Aurélien et Olivier, deux jeunes passionnés, prennent le relais afin de faire perdurer l’histoire et la tradition de la meunerie artisanale française. Ils travaillent avec des blés cultivés exclusivement en Côte d’or, dans une démarche d’agriculture raisonnée et locale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

