[P’TITE FABRIQUE] Déjeuner conté au Moulin du Couffon Moulin du Couffon Kerlouan, 18 février 2024, Kerlouan.

Kerlouan Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 11:00:00

fin : 2024-02-18 14:00:00

.

« Broutches » de Marion Lo Monaco

suivi d’un déjeuner convivial

Contes, tout public, à partir de 10 ans.

Une Broutche est une sorcière. Pour parler et faire parler de ces femmes déroutantes et inspirantes, la conteuse Marion Lo Monaco incarne, dit, chante, scande. L’artiste a choisi ses histoires de sorcières dans le répertoire traditionnel pour parler de l’humain(e) à travers les âges, d’un hémisphère à l’autre, en dehors des stéréotypes habituels. En y laissant infuser son imaginaire, bien à elle, fort et engagé.

Pour accueillir ce spectacle, il fallait un lieu intime et chargé d’histoires : le moulin du Couffon. Pour vous faire découvrir le charme intemporel de ce moulin à marée, les propriétaires Noëmie Houdusse et le chef Robin Boudias vous accueillent avec un p’tit buffet à base de produits locaux. Découvertes artistiques et gustatives à ne manquer son aucun prétexte !

.

Moulin du Couffon

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-12 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne