Marché de Noël du Moulin du Châtain Moulin du Châtain Payzac, 17 décembre 2023, Payzac.

Payzac,Dordogne

Créateurs, producteurs sous chapiteaux, visite du Père Noël.

Repas le midi, uniquement sur réservation.

Toute la journée vin chaud, soupe et crêpes le tout fait maison vous seront servis. Et bien sûr le bar est ouvert !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Moulin du Châtain

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Designers, producers under tents, visit from Santa Claus.

Lunch on reservation only.

Home-made mulled wine, soup and crêpes will be served all day long. And of course, the bar is open!

Diseñadores, productores bajo carpas, visita de Papá Noel.

Almuerzo disponible previa reserva.

Se servirá vino caliente casero, sopa y crepes durante todo el día. Y, por supuesto, ¡el bar estará abierto!

Kreative, Produzenten in Zelten, Besuch des Weihnachtsmanns.

Mittagessen, nur mit Reservierung.

Den ganzen Tag über werden Ihnen Glühwein, Suppe und Crêpes serviert, alles hausgemacht. Und natürlich ist auch die Bar geöffnet!

Mise à jour le 2023-11-15 par Isle-Auvézère