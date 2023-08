Journées du patrimoine : Visite guidée du Moulin du Bourg Moulin du Bourg Saint-Germain-Langot, 16 septembre 2023, Saint-Germain-Langot.

Saint-Germain-Langot,Calvados

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez un moulin à eau en fonctionnement (mouture de céréales) à Saint-Germain-Langot.

Exposition d’outils de meunerie et de documents relatifs à l’histoire et à la vie des moulins.

Démonstration de rhabillage de meules..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Moulin du Bourg

Saint-Germain-Langot 14700 Calvados Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, visit a working watermill (grain milling) in Saint-Germain-Langot.

Exhibition of milling tools and documents relating to the history and life of mills.

Millstone dressing demonstration.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite un molino de agua en funcionamiento (molienda de cereales) en Saint-Germain-Langot.

Exposición de herramientas de molienda y documentos relativos a la historia y la vida de los molinos.

Demostración de cómo se afilan las piedras de molino.

Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes eine funktionierende Wassermühle (Getreidemahlen) in Saint-Germain-Langot.

Ausstellung von Müllereiwerkzeugen und Dokumenten über die Geschichte und das Leben der Mühlen.

Vorführung der Rehabilitation von Mühlsteinen.

