Dans le cadre du festival Résurgence VII : visite du Moulin du Bourg Moulin du Bourg Creysse, 12 novembre 2023, Creysse.

Creysse,Lot

L’association « Autour du Cacrey » vous propose une visite du Moulin. Venez à la découverte de ce patrimoine riche venant d’être restauré : bâtiment et système de meunerie, espace d’interprétation dans la salle des meules, etc. À l’étage, vous retrouverez l’exposition de cartes postales anciennes retraçant l’histoire des ouvrages

d’art et de la vie sur la Dordogne.

2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Moulin du Bourg

Creysse 46400 Lot Occitanie



The « Autour du Cacrey » association invites you to visit the mill. Come and discover this rich heritage that has just been restored: milling building and system, interpretation area in the grinding room, etc. Upstairs, you’ll find an exhibition of old postcards retracing the history of the mill?s works of art

and life on the Dordogne

La asociación « Autour du Cacrey » le invita a visitar el molino. Venga a descubrir este rico patrimonio que acaba de ser restaurado: el edificio y el sistema de molienda, un espacio de interpretación en la sala de las piedras de molino, etc. En el piso superior, encontrará una exposición de postales antiguas que recorren la historia de las obras y de la vida en el río

y la vida en la Dordoña

Der Verein « Autour du Cacrey » bietet Ihnen eine Besichtigung der Mühle an. Entdecken Sie dieses reiche Kulturerbe, das gerade restauriert wurde: Gebäude und Mühlensystem, Interpretationsraum im Raum der Mühlsteine usw. Im Obergeschoss finden Sie eine Ausstellung alter Postkarten, die die Geschichte der Bauwerke und des Lebens in der Mühle erzählen

kunstwerke und das Leben an der Dordogne

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne