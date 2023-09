Dans le cadre du festival Résurgence VII : Cartes postales sur les ouvrages d’art et la vie sur la Dordogne Moulin du Bourg Creysse, 10 novembre 2023, Creysse.

Creysse,Lot

Cette exposition de cartes postales et de photographies anciennes retrace l’histoire des ouvrages d’art et de la vie sur la Dordogne pendant la première moitié du XXe siècle sur le territoire de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne. Avec les cartes postales et photographies des collectionneurs François Charazac, Fabien Lesage et Jean-Pierre Magne. Vernissage de l’exposition vendredi 10 à 19h30, à la suite de la conférence de Gabrielle Andries-Roussel, Image de la modernité, ponts et photographie au XIXe siècle.

2023-11-10 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Moulin du Bourg

Creysse 46400 Lot Occitanie



This exhibition of old postcards and photographs traces the history of engineering structures and life on the Dordogne during the first half of the 20th century in the Causses et Vallée de la Dordogne community of communes. With postcards and photographs by collectors François Charazac, Fabien Lesage and Jean-Pierre Magne. Exhibition opening Friday 10 at 7:30pm, following a lecture by Gabrielle Andries-Roussel, Image de la modernité, ponts et photographie au XIXe siècle

Esta exposición de postales y fotografías antiguas recorre la historia de las obras de ingeniería y de la vida en la Dordoña durante la primera mitad del siglo XX en el municipio de Causses et Vallée de la Dordogne. Con postales y fotografías de los coleccionistas François Charazac, Fabien Lesage y Jean-Pierre Magne. Inauguración de la exposición el viernes 10 a las 19.30 h, tras una conferencia de Gabrielle Andries-Roussel, Image de la modernité, ponts et photographie au XIXe siècle (Imagen de la modernidad, puentes y fotografía en el siglo XIX)

Diese Ausstellung mit alten Postkarten und Fotografien erzählt die Geschichte der Kunstbauten und des Lebens auf der Dordogne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Gebiet der Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne. Mit Postkarten und Fotografien der Sammler François Charazac, Fabien Lesage und Jean-Pierre Magne. Ausstellungseröffnung am Freitag, den 10. um 19.30 Uhr, im Anschluss an den Vortrag von Gabrielle Andries-Roussel, Image de la modernité, ponts et photographie au XIXe siècle

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne