Dans le cadre du festival Résurgence VII : image de la Modernité : ponts et photographie au XIXe siècle Moulin du Bourg Creysse, 10 novembre 2023, Creysse.

Le XIXe siècle est une période importante pour le développement des voies de circulations routières et ferroviaires ; de nombreux ponts et viaducs sont construits. C’est également le siècle qui voit naître l’invention de la photographie. Nous verrons comment les photographes professionnels et amateurs s’emparent de ce sujet très moderne et graphique que sont les ponts. Cette conférence sera menée par Gabrielle Andries-Roussel, historienne de la photographie.

The 19th century was an important period for the development of road and rail traffic, with the construction of numerous bridges and viaducts. It was also the century that saw the invention of photography. We’ll be looking at how professional and amateur photographers alike seized on the very modern and graphic subject of bridges. The lecture will be led by Gabrielle Andries-Roussel, photography historian

El siglo XIX fue un periodo importante para el desarrollo del transporte por carretera y ferrocarril, con la construcción de numerosos puentes y viaductos. También fue el siglo de la invención de la fotografía. Veremos cómo fotógrafos profesionales y aficionados abordaron un tema tan moderno y gráfico como el de los puentes. La conferencia correrá a cargo de Gabrielle Andries-Roussel, historiadora de la fotografía

Das 19. Jahrhundert war eine wichtige Zeit für die Entwicklung des Straßen- und Schienenverkehrs, in der zahlreiche Brücken und Viadukte gebaut wurden. Es ist auch das Jahrhundert, in dem die Erfindung der Fotografie ihren Anfang nimmt. Wir werden sehen, wie professionelle und Amateurfotografen das moderne und grafische Thema der Brücken aufgreifen. Die Konferenz wird von Gabrielle Andries-Roussel, Historikerin für Fotografie, geleitet

