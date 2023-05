Ecoute musicale « Autour du printemps » Moulin du bourg, 1 juin 2023, Creysse.

Creysse,Lot

L’association « Autour Du Cacrey » de Creysse 46600 propose une découverte de la musique classique avec de petits commentaires, dans la salle du Moulin du Bourg durant une heure.

Depuis 2021 l’association propose aux habitants et aux vacanciers des moments d’écoute musicale soit dans l’église l’été, soit dans le moulin l’hiver. En novembre 2021 nous avons proposé une semaine sur les Requiem, au printemps 2022 une semaine Mozart, et enfin en Juillet 2022 J.S.Bach.

Depuis octobre 2022 une soirée par mois est consacrée à une seule œuvre, ou un seul compositeur, pendant une heure, dans la salle haute du Moulin du Bourg.

Prochaine écoute du 1er juin sera l’occasion de célébrer le Couronnement Royal Britannique avec une œuvre d’un compositeur Anglais.

2023-06-01 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-01 . EUR.

Moulin du bourg

Creysse 46600 Lot Occitanie



The association « Autour Du Cacrey » of Creysse 46600 proposes a discovery of classical music with small comments, in the room of the Mill of the Village during one hour.

Since 2021 the association offers to the inhabitants and to the vacationers moments of musical listening either in the church in summer, or in the mill in winter. In November 2021 we offered a week of Requiems, in spring 2022 a week of Mozart, and finally in July 2022 J.S. Bach.

Since October 2022 one evening per month is dedicated to a single work, or a single composer, for one hour, in the upper room of the Moulin du Bourg.

The next concert on June 1st will be the occasion to celebrate the British Royal Coronation with a work by an English composer

La asociación « Autour Du Cacrey » de Creysse 46600 propone un descubrimiento de la música clásica con pequeños comentarios, en la sala del Moulin du Bourg durante una hora.

Desde 2021, la asociación ofrece a los residentes y veraneantes la posibilidad de escuchar música en la iglesia en verano o en el molino en invierno. En noviembre de 2021 ofrecimos una semana de Réquiem, en primavera de 2022 una semana de Mozart y, por último, en julio de 2022 J.S.Bach.

Desde octubre de 2022, se dedica una velada al mes a una sola obra, o a un solo compositor, durante una hora, en la sala superior del Moulin du Bourg.

La próxima representación, el 1 de junio, será la ocasión de celebrar la Coronación Real británica con una obra de un compositor inglés

Der Verein « Autour Du Cacrey » aus Creysse 46600 bietet im Saal der Moulin du Bourg eine Stunde lang die Möglichkeit, klassische Musik mit kleinen Kommentaren zu entdecken.

Seit 2021 bietet der Verein den Einwohnern und Urlaubern die Möglichkeit, Musik zu hören, entweder in der Kirche im Sommer oder in der Mühle im Winter. Im November 2021 wurde eine Requiem-Woche angeboten, im Frühjahr 2022 eine Mozart-Woche und schließlich im Juli 2022 eine J.S.Bach-Woche.

Seit Oktober 2022 wird jeden Monat ein Abend im oberen Saal der Moulin du Bourg einem einzigen Werk oder einem einzigen Komponisten gewidmet, und zwar eine Stunde lang.

Der nächste Termin ist der 1. Juni, an dem die britische Königskrönung mit einem Werk eines englischen Komponisten gefeiert wird

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Vallée de la Dordogne