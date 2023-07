Visite guidée Moulin du Bondonneau Saint-Antoine-du-Rocher, 16 septembre 2023, Saint-Antoine-du-Rocher.

Visite guidée 16 et 17 septembre Moulin du Bondonneau

Visite guidée du Moulin par ses propriétaires.

Moulin du Bondonneau 2 rue du Moulin 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher 37360 La Croix Finet Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0234534856 »}] Depuis 1769 (au minimum) le moulin du Bondonneau a eu la vocation de transformer les céréales en farine pour la distribuer dans notre village et les alentours. À partir de 1850, la famille Marchais a veillé à son bon fonctionnement jusqu’en 1959, date à laquelle les grandes minoteries reprirent le relais, leur contingent étant de loin plus important. Depuis 2010, la 6ème génération de la même famille a décidé de redonner une âme au moulin en lui offrant une nouvelle roue à eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

DR