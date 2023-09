Visites guidées du Moulin du Boël Moulin du Boël Bruz, 16 septembre 2023, Bruz.

Visites guidées du Moulin du Boël 16 et 17 septembre Moulin du Boël Sans inscriptions préalables, billetterie gratuite sur place /

Information : amisduboel35@gmail.com

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Amis du Boël, en collaboration avec la Ville de Bruz, ouvrira le Moulin du Boël

L’histoire de la Vilaine, du site, du moulin et surtout l’histoire des hommes à travers les siècles (les meuniers, les carriers, les bateliers…) vous sera racontée.

Vous pourrez (re)decouvrir le moulin et son histoire, profiter d’une exposition du sculpteur Nino’s, un passionné d’environnement qui utilise les déchets pour nous sensibiliser à sa protection, mais également admirer les peintures d’Alain Quemerais et de Marie Loron.

Une exposition de photos sera proposée par Bruz Chromatik.

Le Cercle Celtique de Bruz se produira également, samedi 18 septembre en après-midi, devant le moulin.

Moulin du Boël Rocher, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 50 30 07 https://www.ville-bruz.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-moulin-du-boel/ Dans cette verte vallée, le Moulin du Boël trône au milieu d’une cluse entre Pont-Réan et les rives de Guichen.

Construit en 1652, ce moulin à aubes en schiste rouge est l’un des plus anciens des alentours. Taillé en pointe, il a été bâti de la sorte pour mieux supporter les crues. Sa restauration date des années 60. 15 minutes de marche sont nécessaires pour accéder au lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Ville de Bruz