Soirées concerts au Moulin de Porchères Moulin du barrage Porchères, 21 juillet 2023, Porchères.

Porchères,Gironde

La Guinguette du Moulin reçoit TIOU le 21 juillet.

TIOU, chanteur à fleur de peau, charismatique, drôle et inspiré, aussi influencé par la pop culture que par la chanson à texte. Tiou ebourriffe la chanson française de la tendresse à l’humour noir, de la poésie aux mots crus. Tout part d’un questionnement autour des réseaux sociaux, autour des innombrables apparitions de hashtags se galvanisant d’être « dénonciateurs » ou « rassembleurs » d’un peuple perdu et désabusé.

La Guinguette du Moulin reçoit HANTCHA le 28 juillet.

D’origine Franco- malgache, je suis le fruit d’un métissage, je suis 2 cultures, 2 terres d’appartenance. Je suis liée à des images de mixité que j’épouse volontiers mais également à des stéréotypes dont je souhaite m’éloigner. Ma musique est l’expression de ce que j’observe depuis cette position et les cascades d’émotions aussi joyeuses que mélancoliques..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Moulin du barrage

Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Guinguette du Moulin welcomes TIOU on July 21.

TIOU, a charismatic, funny and inspired singer, as influenced by pop culture as by chanson à texte. Tiou ebourriffe la chanson française from tenderness to black humor, from poetry to crude words. It all starts with a questioning of social networks, and the countless appearances of hashtags claiming to « denounce » or « unite » a lost and disillusioned people.

La Guinguette du Moulin welcomes HANTCHA on July 28.

Of Franco-Malagasy origin, I am the fruit of a crossbreeding, I am 2 cultures, 2 lands of belonging. I’m linked to images of diversity, which I’m happy to embrace, but also to stereotypes, which I’d like to distance myself from. My music is the expression of what I observe from this position, and the cascades of emotions as joyful as they are melancholy.

La Guinguette du Moulin recibe a TIOU el 21 de julio.

TIOU es un cantante carismático, divertido e inspirado, tan influenciado por la cultura pop como por la chanson à texte. Tiou lleva la chanson francesa de la ternura al humor negro, de la poesía a las palabras crudas. Todo comienza con un cuestionamiento de las redes sociales y las innumerables apariciones de hashtags que pretenden « denunciar » o « unir » a un pueblo perdido y desilusionado.

La Guinguette du Moulin acoge a HANTCHA el 28 de julio.

De origen franco-malgache, soy fruto de un mestizaje, soy 2 culturas, 2 tierras de pertenencia. Estoy vinculado a imágenes de diversidad que me gusta abrazar, pero también a estereotipos de los que quiero alejarme. Mi música es una expresión de lo que observo desde esta posición y de las cascadas de emociones, tanto alegres como melancólicas.

Die Guinguette du Moulin empfängt TIOU am 21. Juli.

TIOU ist ein charismatischer, witziger und inspirierter Sänger, der von der Popkultur ebenso beeinflusst ist wie vom Chanson à texte. Tiou vereint das französische Chanson von Zärtlichkeit bis hin zu schwarzem Humor, von Poesie bis hin zu rohen Worten. Alles beginnt mit der Frage nach den sozialen Netzwerken und den unzähligen Hashtags, die sich selbst als « Denunzianten » oder « Sammler » eines verlorenen und desillusionierten Volkes bezeichnen.

Die Guinguette du Moulin empfängt am 28. Juli HANTCHA.

Ich bin französisch-madagassischer Herkunft und das Ergebnis einer Mischung aus zwei Kulturen und zwei Ländern, denen ich angehöre. Ich bin mit Bildern der Vermischung verbunden, die ich gerne annehme, aber auch mit Stereotypen, von denen ich mich entfernen möchte. Meine Musik ist Ausdruck dessen, was ich von dieser Position aus beobachte, und die Kaskaden von Emotionen, die sowohl fröhlich als auch melancholisch sind.

