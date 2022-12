Altan Moulin | Dompcevrin, 14 janvier 2023, Maizey.

Altan Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Moulin | Dompcevrin

12.00 €

L’imaginaire irlandais

Moulin | Dompcevrin 55300 Dompcevrin Maizey 55300 Meuse Grand Est

Groupe traditionnel irlandais célébrissime, Altan fait taper des pieds avec sa chanteuse à la voix cristalline et ses musiciens inspirés.

Ils viennent du magique et sauvage Comté de Donegal, au nord-ouest de l’Irlande. Depuis trente ans, entre jigs enivrants et ballades rêveuses, ils interprètent des airs et des chansons en gaélique ou en anglais. Porté par la voix et le violon de l’envoûtante Mairéad Ni Mhaonaigh, le groupe Altan, avec ses guitaristes, son joueur de bouzouki et son accordéoniste, interprète une musique née sur une terre de légende. Ils feront entendre les titres de leur répertoire où viennent toujours s’inscrire des collaborations avec la génération montante.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-14T21:45:00+01:00