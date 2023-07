visite de l’ancienne pisciculture créée en1905 Moulin d’Icare Puiseux-en-Retz Catégories d’Évènement: Aisne

Puiseux-en-Retz visite de l’ancienne pisciculture créée en1905 Moulin d’Icare Puiseux-en-Retz, 16 septembre 2023, Puiseux-en-Retz. visite de l’ancienne pisciculture créée en1905 16 et 17 septembre Moulin d’Icare Entrée libre Ouverture au public – visite libre de l’ancienne pisciculture construite en 1905 (succession de 5 bassins et 1 petit bassin d’alevinage) installée aux pieds du moulin édifié en 1600 à Puiseux en Retz. Sur place :

portes ouvertes des hébergements touristiques. Moulin d’Icare 6 chemin du moulin 02600 Puiseux-en-Retz Puiseux-en-Retz 02600 Aisne Hauts-de-France 06 37 24 52 71 http://www.gite-equestre-picardie.com Pisciculture de 1905, installée aux pieds Moulin.

Portes ouvertes des gîtes parking à l’entrée du chemin du moulin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Christelle Varain Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Puiseux-en-Retz Autres Lieu Moulin d'Icare Adresse 6 chemin du moulin 02600 Puiseux-en-Retz Ville Puiseux-en-Retz Departement Aisne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Moulin d'Icare Puiseux-en-Retz

