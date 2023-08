Vivant, les métiers d’antan au musée Jean Blanchet – Journée européennes du patrimoine Moulin d’Estiallet Montbrison, 16 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Les propriétaires du musée, véritables gardiens d’une immense collection de plus de 10 000 objets, se feront une joie de partager ces trésors avec vous..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Moulin d’Estiallet rue des 3 ponts

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The museum?s owners, true custodians of an immense collection of over 10,000 objects, will be delighted to share these treasures with you.

Los propietarios del museo, verdaderos custodios de una inmensa colección de más de 10.000 objetos, estarán encantados de compartir estos tesoros con usted.

Die Besitzer des Museums sind die wahren Hüter einer riesigen Sammlung von über 10.000 Objekten und freuen sich darauf, diese Schätze mit Ihnen zu teilen.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Loire Forez