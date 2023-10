FÊTE DE LA POMME Moulin d’Eschviller Volmunster, 8 octobre 2023, Volmunster.

Volmunster,Moselle

l’association les amis du moulin organise sa 25ème fête de la pomme. L’achat de pommes sera bien entendu un incontournable et de nombreux producteurs et artisans divers seront aussi présents. Repas campagnard proposé à midi (soupe au potiron, vol-au-vent ou estomac de porc farci) sur réservation.

Tout au long de la journée : buvette et restauration rapide avec des spécialités culinaires locales : grillades, galettes de pommes et de pommes de terre, tartes maison ainsi que des tartes flambées et pizzas cuites au feu de bois en soirée.

Entrée libre.

De 14h00 à 17h00 : visites du rucher, du moulin et de la scierie en continu au tarif de 4,00 € et boutique ouverte de 10h00 à 17h30.

À partir de 14h30 et jusqu’à 17h30 : Ateliers famille « Du pépin au pommier » animé par l’association Les chabots. gratuit, dans la salle d’animation.

À 20h00 à la carrière, spectacle de feu par la Cie Light of fire – gratuit, accès libre – 30 minutes.

Organisé par Les Amis du Moulin d’Eschviller, le moulin d’Eschviller et avec le soutien de la Communauté de communes du Pays de Bitche.

Plus d’infos au 03 87 96 76 40 ou via accueil@moulindeschviller.fr. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 21:00:00. 0 EUR.

Moulin d’Eschviller

Volmunster 57720 Moselle Grand Est



the association les amis du moulin organizes its 25th apple festival. Apple buying will be a must, of course, and a wide range of producers and craftsmen will also be on hand. Country-style lunch (pumpkin soup, vol-au-vent or stuffed pork stomach) available on reservation.

Throughout the day: refreshment stands and fast-food outlets featuring local culinary specialties: grilled meats, apple and potato galettes, homemade tarts, as well as wood-fired tarts flambées and pizzas in the evening.

Admission free.

2:00 pm to 5:00 pm: continuous tours of the apiary, mill and sawmill at a cost of ? 4.00. Shop open from 10:00 am to 5:30 pm.

From 2.30pm to 5.30pm: Family workshops « From the seed to the apple tree » led by the association Les chabots. free, in the activity room.

At 8:00 p.m. in the quarry, fire show by Cie Light of fire – free, open access – 30 minutes.

Organized by Les Amis du Moulin d’Eschviller, the Moulin d’Eschviller and with the support of the Communauté de communes du Pays de Bitche.

Further information: 03 87 96 76 40 or accueil@moulindeschviller.fr

la asociación les amis du moulin organiza su 25ª fiesta de la manzana. Se podrán comprar manzanas, por supuesto, y también estarán presentes numerosos productores y artesanos. Almuerzo campestre (sopa de calabaza, vol-au-vent o tripa de cerdo rellena) disponible previa reserva.

Durante todo el día: puestos de refrescos y comida rápida con especialidades culinarias locales: carnes a la brasa, galettes de manzana y patata, tartas caseras, así como tartas flambeadas y pizzas al horno de leña por la noche.

Entrada gratuita.

De 14.00 a 17.00 h: visitas al colmenar, al molino y a la serrería al precio de 4.00 h y tienda abierta de 10.00 a 17.30 h.

De 14.30 a 17.30 h: talleres familiares « De la semilla al manzano » a cargo de la asociación Les chabots. Entrada gratuita, en la sala de actividades.

A las 20.00 h, en la cantera, espectáculo de fuego a cargo de la compañía Light of Fire – gratuito, entrada libre – 30 minutos.

Organizado por Les Amis du Moulin d’Eschviller, el Moulin d’Eschviller y con el apoyo de la Communauté de communes du Pays de Bitche.

Más información en el 03 87 96 76 40 o en accueil@moulindeschviller.fr

der Verein les amis du moulin organisiert sein 25. apfelfest. Der Kauf von Äpfeln wird natürlich ein Muss sein, und zahlreiche Produzenten und verschiedene Handwerker werden ebenfalls anwesend sein. Mittags wird ein ländliches Essen angeboten (Kürbissuppe, Vol-au-vent oder gefüllter Schweinemagen), für das eine Reservierung erforderlich ist.

Den ganzen Tag über: Getränkestand und Schnellimbiss mit lokalen kulinarischen Spezialitäten: Gegrilltes, Apfel- und Kartoffelpuffer, hausgemachte Kuchen sowie abends Flammkuchen und Pizzas aus dem Holzofen.

Eintritt frei.

Von 14.00 bis 17.00 Uhr: Durchgehende Besichtigungen des Bienenhauses, der Mühle und des Sägewerks zum Preis von 4,00 ? sowie ein von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffneter Laden.

Ab 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Familien-Workshops « Vom Kern zum Apfelbaum » unter der Leitung des Vereins Les chabots. kostenlos, im Animationsraum.

Um 20:00 Uhr im Steinbruch: Feuershow der Cie Light of fire – kostenlos, freier Zugang – 30 Minuten.

Organisiert von Les Amis du Moulin d’Eschviller, der Mühle von Eschviller und mit der Unterstützung der Communauté de communes du Pays de Bitche.

Weitere Informationen unter 03 87 96 76 40 oder über accueil@moulindeschviller.fr

Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU PAYS DE BITCHE