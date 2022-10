Ca tourne au Moulin ! Moulin des Sittelles, 24 octobre 2022, Burlats.

Ca tourne au Moulin ! 24 – 28 octobre Moulin des Sittelles

300

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Moulin des Sittelles 81100 Burlats Burlats 81100 Tarn Occitanie

Viens prendre le temps de la découverte et de la créativité. Nous te ferons découvrir les merveilles de l’imaginaire,de la nature et des sciences : Audiovisuel.

Ce séjour s’inscrit dans notre volonté de donner accès à tous à la pratique artistique et à la création. D’autre part, nous veillons à sensibiliser les participants à l’observation et au respect de la biodiversité (observation et respect de la faune et de la flore, aller vers le « zéro déchet », avoir conscience des saisons dans l’alimentation, observation des cycles des saisons, …).

Musique, chant et expression corporelle, réalisation de vidéo en stop motion, lip dub et light painting, jeux de plein air, veillées, cuisine, …

Les animateurs sont diplômés du BAFA.

L’intervenant « musique » est titulaire du Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI). Il est permanent de l’association et a une grande expérience (public scolaire, colonies, petite enfance, structures médico-sociales,…).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T07:00:00+02:00

2022-10-28T13:00:00+02:00