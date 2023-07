Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches, 16 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens 16 et 17 septembre Moulin des Mécaniciens

Visite commentée du moulin et de son fonctionnement.

Moulin des Mécaniciens Place de la Résistance 37600 Beaulieu-les-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 32 28 42 16 https://a2mb.jimdofree.com Entre la première mention au début du XVIe siècle jusqu’à sa transformation dans les premières années du XXe siècle, le moulin à tan a été un outil indispensable pour des générations de tanneurs qui ont travaillé à proximité des canaux de l’Indre entre Beaulieu et Loches. Situé près du carrefour Saint-Pierre, le moulin à tan était installé sur le canal de Beaulieu, appelé aussi canal des tanneurs au XIXe siècle ou canal des tanneries au siècle suivant. Il était l’un des cinq moulins de la commune avec, d’amont en aval, le moulin de l’abbaye, celui à foulon, celui de la filature, le moulin à tan et le moulin de l’aumônier. Ce moulin était doté d’une roue qui entrainait grâce à un système d’arbre à cames, des pilons qui tombaient dans des alvéoles où étaient déposés les morceaux d’écorces séchées de jeunes chênes. Après réduction en poudre, cette poudre rougeâtre était mélangée avec les peaux animales. A son contact, le cuir devenait plus dur et imputrescible.

Après son achat en 1905 par un artisan, le moulin a été transformé en atelier spécialisé dans la réparation et la fabrication des mécanismes des autres moulins de la région grâce à une machinerie hydraulique complexe. Cet ancien atelier, toujours visible de nos jours, abrite plus d’une dizaine de machines-outils fonctionnant toutes grâce à un système d’axes et de courroies en cuir. Trois générations de mécaniciens de la famille Cazenabe et Commun ont poursuivi cette activité jusqu’en 1972. Suite au leg par la fille du dernier mécanicien en 2008, l’ancien moulin est devenu une propriété de la commune. Un partenariat entre celle-ci et l’association A2MBeaulieu créée en 2016, a pour but de remettre en état, d’entretenir, valoriser et ouvrir au public cet élément peu connu du patrimoine de Beaulieu-lès-Loches.

Aujourd’hui, grâce aux partenariats conclus avec plusieurs entreprises du Lochois et les élèves du lycée Thérèse PLANIOL de Loches, la restauration de ce monument historique est en bonne voie.

Février 2018 : début du chantier de la pose des aubes

Mai 2018: inauguration de la roue restaurée. Entre temps, grâce à une souscription lancée en partenariat avec la fondation du patrimoine, en janvier 2018 : réfection de la toiture de l’atelier (par des professionnels)

Actuellement, les machines datant pour la plupart du début du XXe siècle, sont révisées et remises en route les unes après les autres par les bénévoles de l’association.

En 2020, réfection de la verrière par un professionnel (travaux financés par la commune).

En 2021 la génératrice produisant du courant 110v a été remise en route. Accès Petits Jardins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

@ a2mb