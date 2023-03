De zones humides en tourbières – Moulin des Marais – Mitry Mory Moulin des Marais Mory Catégories d’Évènement: Mory

Seine-et-Marne

De zones humides en tourbières – Moulin des Marais – Mitry Mory Moulin des Marais, 25 mars 2023, Mory. De zones humides en tourbières – Moulin des Marais – Mitry Mory Samedi 25 mars, 09h00 Moulin des Marais Entrée libre sur inscription Les zones humides sont des milieux naturels qui se sont créés sur des milliers d’années. Elles peuvent prendre différentes formes et accueillent une faune et une flore spécifiques, indispensables à l’équilibre des éco-systèmes. Elles sont aujourd’hui en voie de disparition et protégées par la loi. Partez à la découverte de ces milieux rares et remarquables au sein de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais. Public : Tout public. Territoire : Moulin des Marais Lieu de rendez-vous : Parking de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais

Rue Paul Langevin 77290 Mitry-Mory Organisateur : Ile de France Nature Moulin des Marais Rue Paul Langevin Mitry Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/de-zones-humides-en-tourbieres/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00 Nature Découverte

Détails Catégories d’Évènement: Mory, Seine-et-Marne Autres Lieu Moulin des Marais Adresse Rue Paul Langevin Mitry Mory Ville Mory Departement Seine-et-Marne Age min 4 Age max 85 Lieu Ville Moulin des Marais Mory

Moulin des Marais Mory Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mory/

De zones humides en tourbières – Moulin des Marais – Mitry Mory Moulin des Marais 2023-03-25 was last modified: by De zones humides en tourbières – Moulin des Marais – Mitry Mory Moulin des Marais Moulin des Marais 25 mars 2023 Mory Moulin des Marais Mory

Mory Seine-et-Marne