Conférence : Quel avenir pour l’agriculture médocaine ? Moulin des Jalles Castelnau-de-Médoc, 4 décembre 2023, Castelnau-de-Médoc.

Castelnau-de-Médoc,Gironde

Le Parc naturel régional Médoc réitère son rendez-vous annuel des Rencontres de l’agriculture et de l’alimentation en proposant une conférence sur le changement climatique et alimentaire.

Comment faire pour que, demain, chacun puisse manger sainement ? Pour qu’une agriculture bio et agroécologique soit mise en œuvre sur les surfaces agricoles et l’usage des pesticides drastiquement réduit ? Pour que l’agriculture ait réduit de moitié ses émissions de gaz à effet de serre et soit davantage résiliente face au changement climatique ?

Une telle transition est-elle possible en France d’ici 2050 ? C’est le chemin que propose le scénario Afterres2050, développé par l’association Solagro. Ce scénario de transition alimentaire et agricole décrit et quantifie un avenir souhaitable et crédible pour notre agriculture, notre alimentation et notre environnement.

Gratuit, tout public, entrée libre..

Moulin des Jalles

Castelnau-de-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc Regional Nature Park repeats its annual « Rencontres de l?agriculture et de l?alimentation » event with a conference on climate change and food.

How can we ensure that, tomorrow, everyone can eat healthily? So that organic and agro-ecological farming can be implemented on agricultural land, and the use of pesticides drastically reduced? So that agriculture can halve its greenhouse gas emissions and become more resilient in the face of climate change?

Is such a transition possible in France by 2050? This is the path proposed by the Afterres2050 scenario, developed by the Solagro association. This food and agricultural transition scenario describes and quantifies a desirable and credible future for our agriculture, our food and our environment.

Free admission, open to the general public.

El Parque Natural Regional del Médoc repite sus Encuentros anuales de Agricultura y Alimentación con una conferencia sobre cambio climático y alimentación.

¿Cómo conseguir que, en el futuro, todo el mundo pueda comer sano? ¿Para que la agricultura biológica y agroecológica pueda implantarse en las tierras agrícolas y se reduzca drásticamente el uso de pesticidas? ¿Para que la agricultura pueda reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero y ser más resistente frente al cambio climático?

¿Es posible esta transición en Francia de aquí a 2050? Esta es la vía que propone el escenario Afterres2050, elaborado por la asociación Solagro. Este escenario de transición agroalimentaria describe y cuantifica un futuro deseable y creíble para nuestra agricultura, nuestra alimentación y nuestro medio ambiente.

Entrada gratuita, abierta al público en general.

Der regionale Naturpark Médoc wiederholt seine jährliche Veranstaltung Rencontres de l’agriculture et de l’alimentation » (Treffen für Landwirtschaft und Ernährung) und bietet eine Konferenz zum Thema Klimawandel und Ernährung an.

Wie können wir dafür sorgen, dass sich morgen jeder gesund ernähren kann? Damit auf den landwirtschaftlichen Flächen eine biologische und agrarökologische Landwirtschaft umgesetzt und der Einsatz von Pestiziden drastisch reduziert wird? Damit die Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen um die Hälfte reduziert und resistenter gegen den Klimawandel wird?

Ist ein solcher Übergang in Frankreich bis 2050 möglich? Diesen Weg schlägt das Szenario Afterres2050 vor, das von der Vereinigung Solagro entwickelt wurde. Das Szenario beschreibt und quantifiziert eine wünschenswerte und glaubwürdige Zukunft für unsere Landwirtschaft, unsere Ernährung und unsere Umwelt.

Kostenlos, für jedes Publikum, freier Eintritt.

