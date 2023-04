Nawal à Pluvigner (56) Atelier + Concert Moulin des hirondelles Pluvigner Catégories d’Évènement: Morbihan

Nawal à Pluvigner (56) Atelier + Concert Moulin des hirondelles, 22 avril 2023, Pluvigner. Nawal à Pluvigner (56) Atelier + Concert Samedi 22 avril, 10h00, 20h00 Moulin des hirondelles Nawal, chanteuse et musicienne professionnelle, originaire des Comores, nous propose un atelier de libération de la voix, en lien avec le corps, le souffle, le rythme et les émotions. Elle guidera dans une expérience de lâcher prise qui a pour objectif d’améliorer simultanément les possibilités vocales et l’équilibre psychique. Apprendre à laisser la voix nous guider, à la suivre, et découvrir le plaisir de s’écouter et d’écouter les autres. Contenu : Exercices corporels, relaxation, massages, ancrage

Travail sur la respiration et le souffle

Travail sur les paramètres de la voix (la hauteur, la durée, l’intensité et le timbre)

Jeux vocaux (on chante, on crie, on chuchote)

Travail d’écoute de soi-même et des autres

Travail du rythme et lien avec le corps

Improvisations individuelles et en groupe, guidées par l’imaginaire et nos émotions

Accompagnement pour l’écriture d’une ou plusieurs chansons sur le thème de l’Amour. Aucune connaissance musicale n’est exigée, sinon chanter juste. Prévoir une ténue souple pour le travail corporel. Atelier pieds nus.

Stage de 10h00 à 18h00

Concert à 20h00

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00

2023-04-22T20:00:00+02:00 – 2023-04-22T22:00:00+02:00

