Les Moulins du Clain en canoë avec l’Association Pédaler Marcher s’Orienter Moulin des Coindres Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Les Moulins du Clain en canoë avec l’Association Pédaler Marcher s’Orienter Moulin des Coindres Naintré, 4 juillet 2023, Naintré. Les Moulins du Clain en canoë avec l’Association Pédaler Marcher s’Orienter 4 juillet – 29 août Moulin des Coindres 10 € les enfants (jusqu’à 12 ans et accompagnés), 15 € les adultes Au départ du Moulin des Coindres à Naintré, venez découvrir la vie sur le Clain à travers différents moulins. Apportez des chaussures fermées ainsi que des vêtements de rechange. Réservation au plus tard la veille de la descente. Moulin des Coindres 20 rue François Villon 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « philippem@raidvienne.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610045683 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T20:00:00+02:00

2023-08-29T18:00:00+02:00 – 2023-08-29T20:00:00+02:00 canoës moulins Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Moulin des Coindres Adresse 20 rue François Villon 86530 Naintré Ville Naintré Departement Vienne Lieu Ville Moulin des Coindres Naintré

Moulin des Coindres Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Les Moulins du Clain en canoë avec l’Association Pédaler Marcher s’Orienter Moulin des Coindres Naintré 2023-07-04 was last modified: by Les Moulins du Clain en canoë avec l’Association Pédaler Marcher s’Orienter Moulin des Coindres Naintré Moulin des Coindres Naintré 4 juillet 2023