Ateliers : des artisans, des artistes et des savoir-faire Moulin des arts et de l’artisanat Arles-sur-Tech, 16 septembre 2023, Arles-sur-Tech.

Ateliers : des artisans, des artistes et des savoir-faire 16 et 17 septembre Moulin des arts et de l’artisanat Gratuit. Entrée libre.

Une ancienne usine créée vers 1900 pour fabriquer des toiles et des tresses pour semelles d’espadrilles, puis du linge de maison. Les métiers sont désormais silencieux, mais le site est devenu un pôle des métiers d’art regroupant plusieurs ateliers : vitrail, fusing,sculpture-fonderie, ferronnerie, poterie, maroquinerie, tapisserie d’ameublement, taille de pierre, bijoux graines et bois, peinture et art visuel… Découvrez ces ateliers dédiés aux métiers d’art.

Moulin des arts et de l’artisanat Rue du 14 juillet, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.tourisme-haut-vallespir.com Le moulin des arts et de l’artisanat est l’ancienne usine de tissages d’Arles, où les tissus catalans réputés pour leur solidité et leur décor fantaisiste étaient fabriqués. Malheureusement, en raison des difficultés économiques, l’activité a progressivement décliné et les machines se sont arrêtées définitivement en 1989.

Le site a été acquis par la municipalité en 2012 et est désormais dédié aux métiers d’art, offrant aux visiteurs une promenade poétique et surprenante au cœur de la création. Les anciens bâtiments en pierre ont retrouvé vie et ont été transformés en ateliers de vitrail, de fusing, de céramique, de sculpture-fonderie, de ferronnerie, de maroquinerie, de tapisserie d’ameublement, de bijoux, de graines et de bois. Ces ateliers s’ouvrent sur une allée qui descend en pente douce vers le parc et la rivière, tandis que l’accès à la zone des peintres et du tailleur de pierre se fait par la terrasse.

Dans la salle des machines, les vieux métiers à tisser sont toujours présents, semblant prêts à reprendre du service. Dans la boutique claire et spacieuse, qui est la vitrine de la création « Haut-Vallespir », une quinzaine d’artistes locaux ont mutualisé leurs œuvres pour présenter une exposition chaleureuse et colorée.

Ainsi, le moulin des arts et de l’artisanat offre un voyage dans le temps, permettant aux visiteurs d’explorer l’héritage industriel de l’usine de tissages tout en découvrant le talent des artisans d’art contemporains qui occupent désormais les lieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Karine Saint Maur