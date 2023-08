Découvrez le moulin et son fonctionnement en visite guidée Moulin d’Engauthé Monfort Catégories d’Évènement: Gers

Monfort Découvrez le moulin et son fonctionnement en visite guidée Moulin d’Engauthé Monfort, 16 septembre 2023, Monfort. Découvrez le moulin et son fonctionnement en visite guidée 16 et 17 septembre Moulin d’Engauthé Gratuit. Entrée libre. Prenez part à une visite commentée de l’ancienne minoterie. Les étapes du processus de fabrication de la farine vous seront expliquées avec l’alimentation du moulin par le canal à eau, la turbine hydraulique, le nettoyage du blé, le broyage du grain, le trie par blutage, le stockage de la farine et le contrôle qualité.

L’ancienne boulangerie est ensuite visitée, les pétrins, balancelles, façonneuse, chambres froides et fours sont décrits et montrés en parfait état de fonctionnement. Moulin d’Engauthé 32120 Monfort Monfort 32120 Gers Occitanie 06 63 26 02 52 Ancienne minoterie avec le procédé de fabrication de farine et boulangerie de campagne attenante. Accès par la D 654 depuis Monfort ou par la D 40 depuis Mauvezin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

