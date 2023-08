Randonnée – Le chemin des eaux utilisées Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Villar-Loubière Randonnée – Le chemin des eaux utilisées Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière, 15 septembre 2023, Villar-Loubière. Randonnée – Le chemin des eaux utilisées Vendredi 15 septembre, 14h00 Moulin de Villar Loubière Gratuit, sur inscription. Prévoir de bonnes chaussures ainsi que de quoi se protéger du froid, de la chaleur et de l’humidité. Découvrez, lors d’une petite randonnée, les usages de l’eau en Valgaudemar. Depuis la prise d’eau pour les usines hydroélectrique en passant par le début du canal, avec l’arrosage des terres agricoles, une microcentrale privée, une scierie puis le moulin. Rendez-vous à 14h au parking des randonneurs juste à l’entrée de Villar-Loubière, vallée du Valgaudemar. Regroupement dans les voitures pour rejoindre les éleveurs, en fonction de l’endroit où se trouve les animaux. Dénivelé prévu env. 300m Moulin de Villar Loubière 05800 Villar-Loubière Villar-Loubière 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.champsaur-valgaudemar.com/hiver/a-voir-a-faire/animations-evenements/ »}] Moulin hydraulique à roues horrizontales Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hautes-Alpes, Villar-Loubière Autres Lieu Moulin de Villar Loubière Adresse 05800 Villar-Loubière Ville Villar-Loubière Departement Hautes-Alpes latitude longitude 44.82601;6.145006

