Stage culturel « Paroles & Gestes » moulin de Verneiges Verneiges, 10 novembre 2023, Verneiges.

Verneiges,Creuse

Stage hébergé (maximum 8 personnes) « Paroles & Gestes » du vendredi 10 novembre 2023 à 18h au dimanche 12 novembre 17h.

Lieu : gîte du moulin de Verneiges, 3 le mas, 23170 VERNEIGES.

Programme, tarifs et inscription avant le 15 octobre 2023..

moulin de Verneiges

Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hosted course (maximum 8 people) « Paroles & Gestes » from Friday, November 10, 2023 at 6pm to Sunday, November 12 at 5pm.

Location: gîte du moulin de Verneiges, 3 le mas, 23170 VERNEIGES.

Program, rates and registration before October 15, 2023.

Curso de acogida (máximo 8 personas) « Paroles & Gestes » del viernes 10 de noviembre de 2023 a las 18h00 al domingo 12 de noviembre a las 17h00.

Lugar: gîte du moulin de Verneiges, 3 le mas, 23170 VERNEIGES.

Programa, precios e inscripciones antes del 15 de octubre de 2023.

Beherbergtes Praktikum (maximal 8 Personen) « Paroles & Geses » von Freitag, dem 10. November 2023, 18 Uhr, bis Sonntag, dem 12. November, 17 Uhr.

Ort: Gîte du moulin de Verneiges, 3 le mas, 23170 VERNEIGES.

Programm, Preise und Anmeldung bis zum 15. Oktober 2023.

Mise à jour le 2023-09-25 par Creuse Confluence Tourisme