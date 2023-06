Venez visiter ce moulin à grains, avec les bénévoles de l’association Culture Art et Patrimoine Moulin de Vénéjan Vénéjan, 16 septembre 2023, Vénéjan.

Venez visiter ce moulin à grains, avec les bénévoles de l’association Culture Art et Patrimoine 16 et 17 septembre Moulin de Vénéjan Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir le magnifique moulin à grain de Vénéjan en compagnie des bénévoles engagés de l’association Culture Art et Patrimoine.

Si les conditions météorologiques le permettent, une démonstration pourra être proposée.

Ne manquez pas cette occasion de (re)découvrir cet outil remarquablement restauré et rejoignez-nous en grand nombre !

Moulin de Vénéjan Impasse de la chapelle, 30200 Vénéjan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/le-territoire Découvrez ce moulin à vent à grain datant de 1813 et rénové, en état de fonctionner.

Le moulin à vent de Vénéjan date de 1813. Il fut construit à la demande d’un certain Joseph Dumas, meunier à Bagnols sur Cèze.

Il a servi pendant une centaine d’années.

En 2000, la tour a été rehaussée, la structure en bois reconstruite et on l’a dotée de meules toutes neuves.

Le moulin est remarquable par sa charpente et ses intérieurs en bois entièrement restaurés.

Cette architecture et les détails qui la composent sont à découvrir. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Mairie de Vénéjan